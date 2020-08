OM : Di Meco recadre Payet après son chambrage sur le PSG

La défaite parisienne en finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich (0-1) a été savourée du côté de Marseille. Comme d'anciens joueurs du club (André-Pierre Gignac, Djibril Cissé...), Dimitri Payeta nargué les Parisiens. Dans une vidéo diffusée sur son compte Twitter, la star de l'OM a montré le maillot du PSG avec une étoile, avant de dévoiler en réalité celui de Marseille, en référence à la conquête de 1993. Une façon de rappeler que si le club phocéen restera "à jamais le premier", il souhaite surtout être à jamais le seul.

Di Meco n'a pas aimé le chambrage de Payet

Mais ce tweet très clivant fait polémique depuis lundi. Dans la capitale, comme on pouvait s'en douter, les joueurs du Paris Saint-Germain sont très remontés avant le Classique du 13 septembre prochain... Mais dans la grande communauté de l'OM, aussi, ce "chambrage" du meneur de jeu n'a pas fait l'unanimité. Eric Di Meco, qui était de la fameuse épopée en 1993. "J’ai un problème, qui est peut-être un problème de génération. J’ai du mal avec le chambrage via les réseaux sociaux par des joueurs en activité ou récemment passés et qui s’approprient l’histoire du club sans forcément l’avoir marquée", a tonné l'ancien défenseur sur RMC. "Il faut faire attention parce que derrière il faut assumer. J’avoue que, moi, en tant que joueur aujourd’hui, je supporterai mal, en sortant d’une finale que je perds, de me faire chambrer par un mec que j’affronte trois mois après. Et j’espèrerais juste pour lui, que le soir où on va se croiser, il soit solide".