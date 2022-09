48 heures après , les regrets n'ont évidemment pas encore quitté les têtes marseillaises. Jonathan Clauss n'a pas échappé vendredi après-midi à un petit retour sur la première journée de Ligue des champions et cette défaite ô combien frustrante de l'OM à Londres face à Tottenham (2-0).



"Une défaite n'est jamais agréable, mais il y a eu des circonstances, cette défaite est explicable. Il faut en tirer du positif", a commenté le latéral droit olympien en conférence de presse, cité par Le Phocéen. L'ex-piston lensois faisait probablement allusion à l'expulsion de Chancel Mbemba dès le retour des vestiaires (0-0, 47e).

Peur de l'OM ?

"On a malgré tout montré du caractère et du sérieux", a souligné l'international français avant une petite confidence : "On ne s'attendait pas à voir Tottenham nous attendre comme ça... Si l'adversaire défend à sept, s'ils décident de ne pas sortir, c'est difficile de trouver la faille."



Comme le joueur olympien, beaucoup d'observateurs ont été étonnés que les Spurs d'Antonio Conte n'aient pas mis plus d'intensité en première période. Après le rouge reçu par le défenseur congolais de l'OM, la tâche était plus aisée.