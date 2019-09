Olympiakos-Valbuena: "Une grande performance"

Mené 2-0 par Tottenham au Pirée, l’Olympiakos a réussi à arracher un précieux point mercredi soir lors de la première journée de la phase de poules de la Ligue des champions (2-2).

Et ce grâce notamment à un Mathieu Valbuena en grande forme. Déjà buteur lors de ses deux derniers matches en championnat grec, le milieu de terrain français a été l’auteur d’une passe décisive (44e) avant d’égaliser sur penalty à la 54e minute.

"C’était dur d’être mené 2-0, alors qu’on a gâché plusieurs opportunités. Mais on ne s’est pas démobilisés et on a réussi une grande performance. On est fier de nous et de nos fans, qui nous ont beaucoup aidés. On avait deux buts de retard et tout le monde pensait qu’on allait lâcher. Mais ça n’a pas été le cas. On a montré qu’on avait une excellente mentalité et une force de caractère", a-t-il commenté ensuite, rapporte le site de l’UEFA.

L’autre rencontre de ce groupe a vu la large victoire du Bayern Munich contre l’Etoile Rouge de Belgrade (3-0), prochain adversaire de l’Olympiakos.