Ole Gunnar Solskjaer, en danger permanent

Est-ce que Ole Gunnar Solskjaer sera toujours l'entraîneur de Manchester United en 2021 ? Si son équipe est éliminée de la Ligue des Champions par Leipzig ce mardi soir, c'est loin d'être sûr. Deux ans après son arrivée, sa cote de popularité s'est largement effritée. Les exploits du début de son mandat ont laissé place aux déceptions à répétition. Depuis le retour du Norvégien à Old Trafford, les Red Devils n'ont pas disputé la moindre finale et ils n'ont passé que trois journées sur le podium de la Premier League.

Un bilan bien pauvre pour un membre du Big 4 anglais. Cette crise de résultats s'explique par une irrégularité criante. Depuis le début de la saison, les coéquipiers de Paul Pogba ont été capables de s'imposer au Parc des Princes ou d'infliger une correction à Leipzig mais aussi de perdre sur la pelouse de Basaksehir ou d'être balayés par Tottenham et Crystal Palace à la maison. Les recrues et les changements de dispositif n'ont pas réussi à apporter de la stabilité. Malgré un effectif renforcé et de nombreuses expérimentations, il n'y a que peu de progrès dans le jeu et aucune amélioration sur le long terme.

Même son coaching est remis en cause...



Les Mancuniens sont dépendants d'individualités qui n'arrivent pas toujours à répondre aux attentes. Dans un jeu trop stéréotypé, seul Bruno Fernandes est capable de porter son équipe. Depuis son arrivée du Sporting Lisbonne l'hiver dernier, ses 22 buts et 14 passes décisives ont sorti Ole Gunnar Solskjaer et ses hommes de nombreux faux-pas. Et le Scandinave ne va pas pouvoir se cacher indéfiniment derrière les exploits de son homme providentiel. Si son équipe est sixième au classement de la Premier League, dans le jeu, elle est très moyenne.

Les Mancuniens sont trop souvent dans la réaction et trop rarement enthousiasmants. De quoi provoquer la colère de supporters qui voyaient OGS comme le messie à sa signature. Désormais, rien ne lui est pardonné. Le supplément d'âme qu'il avait offert à ses joueurs à son arrivée semble s'être évaporé. Et récemment, même son coaching a été remis en cause. Contre Paris, sa gestion du cas Fred avait fait débat alors que depuis le début de la saison, l'incompréhension demeure autour d'un Donny van de Beek cantonné à un rôle de joker. Ces choix ne plaident pas en sa faveur et le mettent sous pression avant d'affronter Leipzig dans un match décisif sur la scène continentale. Si United perd face au club allemand, ça pourrait être la déception de trop...

