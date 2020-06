L’Olympique Lyonnais est en ballotage favorable dans son huitième de finale de la Ligue des Champions contre la Juventus. En s’imposant 1-0 à l’aller, l’équipe rhodanienne s’est retrouvée en position intéressante pour atteindre les quarts de finale de l’épreuve pour la première fois depuis 2010. Mais saura-t-elle fructifier cet avantage au match retour, dans le cas où la C1 venait à reprendre en aout prochain ? Un certain Sylvinho est convaincu que oui, surtout si Memphis Depay venait à renouer avec la compétition d’ici là.

« Depay pourrait faire la différence »

« Lyon a fait un bon résultat à domicile, mais il y a aussi le retour et jouer sur le terrain de la Juventus est très difficile (…) Je ne sais pas si Depay pourra revenir, mais s'il réussit, ça pourrait faire une vraie différence : il est fort physiquement et techniquement, et il a du caractère. Je l'aime beaucoup. S'il est apte, alors Lyon aura un avantage », a déclaré à Sky Sport Italia le prédécesseur de Rudi Garcia au poste d’entraineur des Gones.



L’ailier néerlandais est absent des terrains depuis le mois de décembre dernier en raison d’une rupture des ligaments du genou. Depuis, et après s’être fait opérer, il travaille d’arrache-pied pour retrouver rapidement les terrains. Il était parti pour manque toute la fin de l’exercice 2019/2020, mais avec le décalage de la saison, il peut désormais aspirer à jouer les derniers matches de C1, voire la finale de la Coupe de la Ligue.