OL, PSG : Emmanuel Macron félicite les Français et donne rendez-vous à Angela Merkel

Pour la première fois de son histoire, le football français comptera deux de ses représentants dans le dernier carré de la Ligue des champions. Après la qualification du Paris Saint-Germain face à l'Atalanta Bergame (2-1), c'est l'Olympique Lyonnais qui a rejoint le club de la capitale pour les demies en s'imposant contre l'ogre Manchester City (3-1).

Emmanuel Macron : "La France et l'Allemagne, moteurs de l'Europe !"

Des performances qui n'ont pas échappé au Président de la République. Sur Twitter samedi soir, Emmanuel Macron a ainsi tenu à adresser un message de félicitations aux deux clubs de Ligue 1, avant de se projeter sur les demi-finale, donnant rendez-vous à Angela Merkel.

"Les demi-finales de la Ligue des champions opposeront le PSG au RB Leipzig et l'OL au Bayern Munich. À Bruxelles comme sur les terrains, la France et l’Allemagne, moteurs de l’Europe ! La Chancelière Merkel ne m’en voudra pas de soutenir Paris et Lyon mardi et mercredi...", a écrit le dirigeant.









