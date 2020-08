Ce samedi 15 août 2020 restera un marque-page dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Des anciennes gloires du club qui ont vibré au président Jean-Michel Aulas, qui avait les yeux rougis, tous les visages iconiques de l'OL ont réagi à l'exploit contre Manchester City (3-1). Juninho en est un, évidemment. Bien avant d'endosser son costume de dirigeant, le Brésilien a connu les grandes heures du club lyonnais.

"Ce n'est pas fini"

« Ça c’est l’OL ! Le groupe depuis la reprise est incroyable, s'est-il exclamé. J’ai une grosse pensée pour les supporters. Il faut fêter cela en respectant les gestes barrières. On a réalisé quelques chose de grand mais ce n’est pas fini ».



« Les garçons donnent tout à l’entraînement et ils en retirent les fruits aujourd’hui. Je suis très heureux car Moussa Dembélé es t rentré et il a fait la différence, a continué Juninho dans des propos retranscrits par le site du club. C’est encore la victoire de tout un groupe ! J’ai joué 8 ans cette compétition et je n’ai jamais réussi ce qu’ils viennent de faire ! C’est énorme ! Mercredi, il faut continuer ! ».