OL : Mendes soutient aussi Lopes

Comme Léo Dubois ou Rudi Garcia, Thiago Mendes est venu au soutien de son portier. "On sait qu'il est abattu, c'est normal, a confié le Brésilien. Ce sont des choses qui arrivent. Il a le droit de faire une erreur, il a sauvé l'équipe plusieurs fois. Toute l'équipe est avec lui. On va l'aider. Quand on perd, c'est tout le monde qui perd."

Et il en est de même de Grégory Coupet, l'entraîneur des gardiens. "Merci pour vos nombreux messages d’encouragements, toute l’équipe des gardiens va faire corps afin que ce ne soit qu’une péripétie et un mauvais souvenir...", a écrit l'ancien international français sur Twitter.