OL-Lopes: "On paie toutes nos erreurs"

L'OL a concédé un match nul (1-1) sur sa pelouse, lors de la 1ère journée de la phase de groupes de la Ligue des champions contre le Zénith Saint-Petersburg ce mardi.

Un résultat décevant que le portier lyonnais, Anthony Lopes, a du mal à apprécier. "On a manqué de réussite dans la finition, alors qu'on avait l'occasion de mener au score. C'est dommage de perdre deux points, mais c'est la Ligue des champions, on paie toutes nos erreurs", a-t-il déclaré au micro d'OLTV. "On est forcément déçu, il faut maintenant rebondir et faire un gros match dimanche (contre le PSG en L1, NDLR)."

Avec ce match nul, les Gones se sont mis dans une position délicate, puisque les deux prochaines rencontres de C1 seront à l'extérieur, d'abord à Leipzig, puis dans l'antre du Benfica de Lisbonne.