OL: Les mots forts de Dubois pour Sylvinho

Sur la sellette après la série noire de huit matches de rang sans le moindre succès, Sylvinho a forcément tout particulièrement goûté le succès remporté par les Lyonnais, mercredi, sur la pelouse de Leipzig (0-2). Mesuré après l’ouverture du score de Memphis Depay, le technicien brésilien a d’ailleurs laissé exploser sa joie sur le but du break signé Martin Terrier.

L’ancien joueur d’Arsenal a sans doute tout autant apprécié les déclarations d’après-match de ses joueurs, qui ont en effet tous eu un mot pour leur entraîneur. C’est notamment le cas du capitaine Léo Dubois.

"Je pense qu’on n’a jamais lâché le coach et on l’a montré ce soir. On croit en son projet, en son état d’esprit car il essaye de nous inculquer l’amour qu’il a pour le football", a-t-il ainsi confié dans des propos relayés par RMC Sport.