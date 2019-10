OL: L’Allemagne ne réussit pas aux Gones

Incapable de remporter le moindre match depuis mi-août et sa large victoire face à Angers (6-0), l’Olympique Lyonnais n’aura évidemment pas la partie facile, mercredi, à Leipzig.

Alors que l’OL était incapable de s’imposer face au Zénith Saint-Pétersbourg (1-1), le club allemand est d’ailleurs parfaitement rentré dans la compétition, en s’imposant 2-1 à Benfica.

Et l’historique des Lyonnais ne plaide pas en leur faveur, l’OL affichant 5 victoires pour 3 nuls et 7 défaites en 15 déplacements en Allemagne, avec 18 buts marqués et 23 encaissés.