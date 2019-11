OL: La compo probable face à Benfica

Trois jours seulement après le succès arraché dans le temps additionnel à Toulouse (2-3), Rudi Garcia pourrait être tenté de reconduire le même onze de départ, ce mardi, pour affronter Benfica à l’occasion de la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Et ce malgré la perspective du choc face à l’Olympique de Marseille.Jason Denayer et Joachim Andersen devraient donc être alignés en charnière centrale avec Léo Dubois et Youssouf Koné dans les couloirs tandis qu’au milieu de terrain Lucas Tousart et Thiago Mendes devraient être associés à la récupération et Jeff Reine-Adelaide officier en relayeurs.Devant, Moussa Dembélé et Memphis Depay devraient évidemment de nouveau faire la paire.L’équipe probable: Lopes – Dubois, Andersen, Denayer, Y. Koné – Reine-Adélaïde, Tousart, Thiago Mendes, Aouar – Depay, Mo. Dembélé.