OL : Juninho a apprécié le message de Mbappé

Les meilleurs ambassadeurs du championnat de France se plaisent à défendre la Ligue 1. Après la victoire retentissante de l'OL contre Manchester City (3-1) samedi soir, Kylian Mbappé a félicité les Lyonnais tout en envoyant un petit message aux détracteurs de la L1 avec un message clair : "Farmers League" - expression utilisée pour mépriser la ligue française - accompagnée d'un émoticône de clown.

Juninho remercie Mbappé

Apprécié par Memphis Depay et Neymar, ce tweet a également touché les dirigeants du paysage du foot français. Juninho, directeur sportif de l'OL et grand nom du championnat, a tenu à remercier la superstar du PSG. "On est tous responsables, on doit plus valoriser notre Ligue 1, a expliqué le Brésilien dans des propos repris par RTL. Elle est difficile, physique, tactique. Merci à Kylian Mbappé d’avoir envoyé ce message, de nous avoir félicités. C’est un des meilleurs joueurs au monde, sa parole compte."