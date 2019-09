Si l’Olympique Lyonnais a déçu, mardi, au moment de lancer sa campagne européenne face au Zenith Saint-Petersbourg, Memphis Depay n’en a pas moins enchaîné un quatrième match de rang au Groupama Stadium en marquant un but.

Surtout, l’international néerlandais a inscrit son 44e but avec l’OL. De quoi dépasser Fred et ses 43 buts et devenir le sixième meilleur buteur étranger de l’histoire du club. Un classement emmené par Juninho, auteur de 100 buts avec les Gones.