OL : Denayer et Cornet dans le groupe contre City

Sortis en cours de match vendredi dernier lors de la qualification contre la Juventus (1-2), Jason Denayer et Maxwel Cornet étaient incertains pour le prochain rendez-vous du Final 8 de la Ligue des champions. Touchés aux adducteurs pour le premier cité et à la cuisse pour le second, les deux Lyonnais sont finalement aptes et font bien partie de la délégation qui a décollé jeudi matin pour Lisbonne. Rudi Garcia, a décidé, avec l'avis du staff médical et des concernés, de convoquer ses deux titulaires contre la Juve, vendredi dernier.Le jeune Melvin Bard (19 ans) est aussi présent dans le groupe. Les Lyonnais affrontent le Manchester City de Pep Guardiola, samedi à 21 h.