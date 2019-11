Rudi Garcia s'apprête à diriger l'Olympique Lyonnais pour la cinquième fois ce mardi soir, à l'occasion de la 4e journée de Ligue des champions et d'un déplacement déterminant à Lisbonne, contre le Benfica. Après des débuts compliqués, l'ancien coach de l'Olympique de Marseille est parvenu à mener ses troupes à deux succès de rang en championnat, et une nouvelle victoire pourrait lui permettre de commencer à se faire accepter par les supporters des Gones, pas forcément heureux de le voir débarquer début octobre pour remplacer Sylvinho.

Pour lancer l'opération séduction auprès des fans de l'OL, le technicien français n'avait pourtant pas hésité à offrir ses premières minutes chez les professionnels au très prometteur Rayan Cherki, la nouvelle figure emblématique du centre de formation lyonnais, dont les mérites ont traversé les frontières depuis de nombreuses années déjà. La pépite est déjà surveillée de près par les plus grands clubs européens, et cet intérêt pourrait aller crescendo si d'aventure le milieu de terrain offensif confirme progressivement son potentiel. Malheureusement pour lui, il n'était pas parvenu à faire basculer la partie face au DFCO (0-0). Mais il pourrait bien bénéficier d'une nouvelle chance ce mardi soir, au stade de la Luz donc.

Et si d'aventure le jeune Tricolore pouvait profiter de quelques minutes de temps de jeu au Portugal, alors il s'emparerait d'un record de précocité. En effet, à 16 ans, 2 mois et 19 jours, Rayan Cherki pourrait devenir le plus jeune joueur de l'histoire à avoir participé à une rencontre de Ligue des Champions, dans le format adopté en 1992. Il effacerait ainsi des tablettes un défenseur latéral gauche nigérian, Celestine Babayaro, qui avait 16 ans, 2 mois et 25 jours lorsque, en 1994, il avait joué en faveur du RSC Anderlecht, avant de poursuivre sa carrière du côté de Chelsea notamment. L'histoire n'en serait que plus belle si d'aventure l'OL, en plus de ce record, revenait de Lisbonne avec trois points dans l'escarcelle.



Garcia : ''Pas d'autre choix que gagner''