OL : Aouar et Andersen sur le banc

Au sortir d'un nouveau résultat décevant en championnat, sur la pelouse d'Amiens (2-2), l'Olympique Lyonnais retrouve ce mardi soir la Ligue des champions et accueille le Zénith Saint-Pétersbourg à partir de 18h55. Pour cette rencontre, Sylvinho a pris la décision de se passer des services de Joachim Andersen et Houssem Aouar, tous deux titulaires en Picardie mais remplaçants face aux Russes. Le Danois est victime du retour de blessure de Jason Denayer, et le Brésilien Marcelo lui est préféré.

Dans l'entrejeu, Thiago Mendes, suspendu en Ligue 1, revient aux affaires, au détriment du numéro 8 des Gones donc, Tousart et Reine-Adelaïde étant confortés. Le onze de départ: Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Koné - Reine-Adelaïde, Tousart, Mendes - Traoré, Dembélé, Depay.