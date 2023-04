Officiel : le Bayern Munich décide de suspendre Sadio Mané !

Le Bayern Munich traverse une zone de turbulence. Ce mardi, les Bavarois ont lourdement chuté en quart de finale aller de la Ligue des Champions sur la pelouse de Manchester City (3-0), mettant en péril leurs chances de qualification pour le dernier carré. A l’issue de la rencontre, une bagarre a éclaté dans le vestiaire allemand. Sadio Mané aurait frappé Leroy Sané après lui avoir reproché des propos déplacés lors de la rencontre. Les coéquipiers avaient dû intervenir pour séparer les deux joueurs. Si le club s’était jusqu’alors refusé à tout commentaires, la situation a changé.

Le Bayern décide de suspendre Mané

Le Bayern Munich a décidé de suspendre Sadio Mané jusqu’à nouvel ordre. Arrivé en grandes pompes cet été en provenance de Liverpool, l’attaquant vit une première saison des plus difficiles, entre blessures et manque de temps de jeu. Avec ce nouveau rebondissement, son aventure en Bavière pourrait se terminer bien plus vite que prévu.