Neymar "très content à Paris", où son président assure qu'il "veut rester"

L'attaquant vedette Neymar s'est dit mercredi "très content à Paris" alors que le PSG, qui travaille à une prolongation de son contrat courant jusqu'en 2022, est "très confiant" sur la signature d'un nouveau bail pour lui et Kylian Mbappé, selon le président Nasser Al-Khelaïfi. "Je suis très content ici à Paris, très content dans le club, avec mes partenaires. Il ne me trotte pas dans la tête de m'en aller d'ici", a souligné la superstar brésilienne au micro de RMC Sport.

> Paris s'impose dans l'émotion <

"Mais les choses doivent faire l'objet de discussions. Nous avons une très bonne relation (avec le club) aujourd'hui, je suis très content, très heureux et on verra bien ce qui se passera à l'avenir", a-t-il ajouté. Nasser Al-Khelaïfi a confirmé au même micro que les discussions étaient en cours et en bonne voie pour Neymar comme pour Mbappé, lui-même en fin de contrat en 2022.

"On a commencé avec les deux. Ça reste confidentiel mais on est très confiant, les deux veulent rester, je suis très confiant", a dit le président du PSG. Ces propos interviennent alors que Neymar avait mis la pression sur ses dirigeants la semaine dernière en affichant son désir de rejouer l'année prochaine avec Lionel Messi, lui-même en fin de contrat avec Barcelone à la fin de cette saison. Des déclarations qui ont alimenté à Paris le rêve de voir débarquer le sextuple Ballon d'Or argentin, et à Barcelone le souhait d'un retour de "Ney" (2013-2017).

Mais Nasser Al-Khelaïfi a refusé d'alimenter ces spéculations: "On respecte les autres clubs, comme on a besoin que les autres clubs nous respectent. Pour moi Messi, c'est le joueur de Barcelone, on respecte Barcelone, donc on ne va pas parler de ça, a-t-il esquivé.