Neymar, symbole d'un PSG qui répond aux attentes

En deux matchs, Neymar a rappelé pourquoi le PSG a dépensé 220 millions d'euros pour le recruter en août 2017. Le footballeur le plus cher de l'histoire est un des meilleurs joueurs au monde. Quand il a signé à Paris, c'était pour devenir le leader d'un grand club européen. Mais longtemps, ni l'un, ni l'autre n'a pleinement assumé ce nouveau statut. Le joueur de 28 ans a été critiqué pour ses absences dans les grands matchs depuis son arrivée en France et le club de la capitale a été moqué pour son incapacité à intégrer le top 8 européen. Mais tout a changé cet été. Le PSG va jouer une finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich et Neymar a récupéré son statut de top-joueur.

Le PSG et Neymar ne pensent qu'au terrain

Ce Final 8 de la C1 ne se terminera peut-être pas sur une victoire mais il changera durablement la perception du club parisien et de sa star brésilienne. Depuis quelques semaines on ne parle que des réussites et des résultats du champion de France et on n'entend plus parler des affaires extra-sportives et des relations du natif de Mogi das Cruzes. En quarantaine, tout le monde à pu se rappeler l'essentiel, se concentrer dessus et tout faire pour y arriver : gagner la Ligue des Chamipons. Depuis la reprise de la saison, Neymar s'est mis au service du collectif pour s'imposer comme le maître à jouer du PSG. Avec son expérience et ses qualités techniques, il a montré la voie à suivre à ses coéquipiers. Alors que l'état de santé de Kylian Mbappé inquiétait au moment d'affronter l'Atalanta Bergame, l'ancien joueur du FC Barcelone a rassuré tout le monde en égalant le record de dribbles réussis dans un match de Ligue des Champions. En découvrant le dépassement de fonction, il s'est offert l'opportunité de gagner encore plus de duels qu'avant. Ney n'a pas hésité à se sacrifier pour remplir ses missions. Il est devenu actif pour presser, décrocher, remonter le ballon et provoquer des fautes. Un changement de registre qui illustre le besoin récent du PSG de recruter des joueurs de devoir et plus uniquement des stars. En allant puiser dans de nouvelles ressources, Paris s'est imposé comme un des meilleurs clubs d'Europe et Neymar est redevenu un joueur de classe mondiale.

Neymar fait marquer les autres

Brillant depuis le début de l'aventure lisboète, le numéro 10 parisien a su faire briller les autres. Un moyen d'emmener ses coéquipiers dans sa progression. Le joueur qui a été passeur décisif contre l'Atalanta Bergame et Leipzig a fait la différence malgré son inefficacité devant le but. Un véritable atout au sein d'une équipe qui possède de nombreuses options offensives. En s'alliant, ils peuvent battre n'importe quelle équipe. Ca tombe bien, il n'y en a plus qu'une à vaincre : le Bayern Munich. S'ils y arrivent, le PSG et Neymar auront réussi leur mission commune. Leurs erreurs et leurs déboires appartiendront au passé, les investissements réalisés toutes ces années seront justifiés et leurs places dans la hiérarchie mondiale bien justifiées.