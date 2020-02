Neymar (PSG) l’assure : il est « prêt » pour Dortmund

Neymar n’a plus disputé le moindre match depuis le 1er février et la réception de Montpellier (5-0) en championnat. Touché lors d’un duel avec Arnaud Souquet, le Brésilien a été ménagé depuis, faisant l’objet de précautions extrêmes du club francilien. Mais celui qui a manqué trois des quatre huitièmes de finale (aller et retour confondus) du PSG depuis son arrivée en France est bien dans le groupe pour le déplacement à Dortmund, mardi soir (21h00). Mieux, il devrait débuter la rencontre, comme l’a laissé entendre Thomas Tuchel en conférence de presse. Et pour finir de rassurer tout le monde, l’ancien du FC Barcelone a publié une photo sur Instagram, tard lundi soir, pour confirmer qu’il était « ready » (prêt). C’est tout ce qu’espéraient les supporters parisiens.