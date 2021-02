Neymar en commentateur sportif devant Barça-PSG

Avant le début du match, pendant et après, Neymar a vécu cet historique Barça-PSG sur les réseaux sociaux et Twitter plus particulièrement. Blessée, la star brésilienne a commenté en direct depuis son canapé la folle victoire du PSG avec la spontanéité qu'on lui connait. Retour sur la belle soirée du Ney chronologiquement.

1 - 13h20 - Neymar : "Top 3 des matchs que j'aurais voulu jouer"

Top 3 dos jogos que eu mais queria jogar 😢 — Neymar Jr (@neymarjr) February 16, 2021

2 - 21h32 - Premier but de Mbappé : "BUUUT BORDEL !"

GOL PORRAA — Neymar Jr (@neymarjr) February 16, 2021

3 - 22h42 - "Hat-Trick de mon gars"

Mbappe JOGANDO MUITO..... HAT-TRICK do meu menino 👏🏽👏🏽👏🏽 — Neymar Jr (@neymarjr) February 16, 2021

4 - 22h54 : "Quel match de l'équipe, tous excellents. Paredes, un monstre, un crack"

Que partida da equipe, todos muito bem👏🏽👏🏽👏🏽 PAREDES um monstro, CRAQUE — Neymar Jr (@neymarjr) February 16, 2021

5 - 23h34 - "Mardi terminé, mardi complet, victoire du PSG et sorti de Nego Di (chanteur de télé-réalité au Brésil)… Quel jour mes amis."