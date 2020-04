Nasser Al-Khelaïfi prêt à jouer à l'étranger

Nasser Al-Khelaïfi est revenu sur le discours du Premier Ministre Édouard Philippe prononcé ce mardi à l’Assemblée Nationale, qui a confirmé que les saisons 2019-20 de Ligue 1 et Ligue 2 ne reprendraient pas. Le président du Paris Saint-Germain a déclaré "respecter cette décision", tout en précisant qu'il souhaitait que le club de la capitale prenne part à la phase finale de la Ligue des champions, compétition pour laquelle le Paris Saint-Germain est toujours qualifié.

Nasser Al-Khelaïfi : "S'il n'est pas possible de jouer en France, nous joueront nos matchs à l'étranger"

« Nous respectons la décision du gouvernement français, a expliqué le président du PSG. Avec l'accord de l'UEFA, nous comptons participer à la phase finale de la Ligue des champions aux lieux et dates où elle sera organisée. S'il n'est pas possible de jouer en France, nous jouerons nos matchs à l'étranger en nous assurant des meilleures conditions de sécurité sanitaire pour nos joueurs et tout notre staff. »