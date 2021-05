Nasri se réjouit de la qualification de City

Samir Nasri a passé une belle soirée ce mardi. Spectateur attentif de la demi-finale retour de Ligue des champions qui opposait Manchester City au Paris Saint-Germain (2-0), l'ancien Cityzen a pu laisser éclater sa joie au coup de sifflet final. Le Français a publiquement félicité les Skyblues sur les réseaux sociaux. Celui qui a évolué à l'Olympique de Marseille de 2004 à 2008 a estimé que la qualification de City était tout sauf illogique : "Félicitations Manchester City ! Totalement mérité. Plus qu'un match." Durant sa carrière, Samir Nasri a évolué cinq années durant chez les Cityzens (il était prêté au Séville FC lors de sa dernière année).

Congratulations @ManCity fully deserved one more to go — Samir Nasri Official (@SamNasri19) May 4, 2021

C'est d'ailleurs à Man City que le milieu offensif a joué le plus longtemps, lui qui a porté le maillot de six autres clubs. Il était donc logique qu'il se réjouisse de la victoire des hommes de Pep Guardiola. Samir Nasri attend désormais de connaitre le futur adversaire de son ex club. Ce sera soit Chelsea, soit le Real Madrid qui s'affrontent ce mercredi (21h).