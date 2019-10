Napoli: Mertens à la hauteur de Maradona

Buteur à Salzbourg ce mercredi dans le cadre de la 3e journée de la Ligue des champions, Dries Mertens est désormais le deuxième buteur de l’histoire du Napoli.

L’attaquant belge égale ce jour la légende Diego Maradona, avec 115 réalisations au compteur.

La référence demeure le Slovaque Marek Hamsik, avec 121 buts à son actif toutes compétitions confondues.

