Après avoir dirigé Mohamed Salah à l'AS Rome, l'entraîneur de Naples Luciano Spalletti va retrouver l'Egyptien ce mardi en Ligue des champions à l'occasion du déplacement de son équipe à Liverpool. Avec pour seul enjeu sportif la première place du groupe, accessible aux Reds en cas de victoire par au moins quatre buts d'écart, cette rencontre abritera un match dans le match entre le Pharaon et celui auquel la presse italienne le compare parfois, en l'occurrence la révélation géorgienne Khvicha Kvaratskhelia (21 ans), auteur de deux buts et trois passes décisives en quatre matchs de C1 jusqu'alors.

Spalletti : « Capables de changer le cours d'un match »

« Ce sont deux joueurs qui, chacun à sa manière, réussissent à multiplier les matchs brillants. Du moindre ballon simple, ils parviennent à créer une occasion pour l'équipe, a salué Luciano Spalletti en conférence de presse d'avant-match. Ils ont cette faculté à provoquer un adversaire et à se débarrasser de lui, à caresser le ballon alors qu'ils courent à 2 000 kilomètres à l'heure et font un demi-tour. Tous les deux ont une grande confiance en de leur potentiel, ils savent jouer simple et bien, avec la volonté de se mettre au service du collectif. Les deux sont capables de changer le cours d’un match. » Reste à savoir qui de l'Egyptien ou du Géorgien fera pencher la balance pour son équipe ce mardi soir à Anfield.