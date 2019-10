Naples bute sur Genk

Tombeur de Liverpool lors du premier acte de la phase de poules de la Ligue des champions, deux semaines plus tôt (2-0), Naples a calé sur la pelouse de Genk, ce mercredi dans le cadre de la deuxième levée.

Malgré de nombreuses occasions de part et d’autre, un score nul et vierge a sanctionné les débats entre Belges et Italiens, les Napolitains n’en prenant pas moins les commandes du groupe E en attendant le match entre les Reds et Salzbourg dans la soirée.

Le Napoli se déplacera en Autriche dans trois semaines ; Genk de son côté recevra le champion d’Europe sortant.