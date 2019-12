Nagelsmann, le jeune premier qui rêve du Barça

31 - A 31 ans et 58 jours, Julian Nagelsmann va devenir le plus jeune entraîneur à prendre part à un match de Ligue des Champions. Rookie. pic.twitter.com/qMZ9o3gYgp

"Je brûle de devenir un entraîneur qui réussit aussi à l'international"

Julian Nagelsmann est un homme de premières. Plus jeune entraîneur de l’histoire de la Bundesliga lorsqu’il a pris, à 28 ans, les rênes d’Hoffenheim en février 2016, il est devenu l’année suivante le premier à qualifier Die Kraichgauer pour les barrages de la Ligue des champions. Une compétition dont il est devenu, à 31 ans et 58 jours, le plus jeune entraîneur de l’histoire en septembre 2018.Un an plus tard, l’ancien défenseur, qui a dû arrêter sa carrière à 20 ans après une grave blessure au genou, est aujourd’hui le premier à réussir à atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des champions avec son nouveau club, le RB Leipzig, qui jouera la première place du groupe G sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais mardi soir (21H). Tout sauf une surprise."Atteindre les huitièmes de finale pour la première fois dans l’histoire du club prouve que nous faisons bien les choses et que nous avançons dans la bonne direction. Nous avons une équipe fantastique avec beaucoup de jeunes joueurs à fort potentiel, qui écoutent et veulent s’améliorer. C’est pour cela que ça marche bien pour nous. Je suis tellement fier", se réjouissait Emil Forsberg il y a deux semaines, après le match nul, synonyme de qualification, arraché face au Benfica (2-2).Une jeunesse notamment symbolisée par l’importante colonie française de Leipzig (Upamecano, Konaté, Mukiele), renforcée cet été par l’arrivée de l’ancien Parisien Christopher Nkunku, troisième meilleur passeur du championnat (6 passes décisives), et aussi par le deuxième meilleur buteur de l’élite allemande, Timo Werner (15 buts). Qui n’a 23 ans, mais a effectué ses débuts en Bundesliga en 2013. "On réduit souvent l'expérience à l'âge, mais c'est plutôt une question de matches joués. A 22 ans, Messi comptait déjà 300 matches de Liga espagnole. L'expérience, c'est à nous de l'engranger", expliquait cet été Nagelsmann à SID, lorsqu’on le questionnait sur le manque d’expérience de son groupe.Et alors que le RB Leipzig occupe la deuxième place du classement, à un petit point de Mönchengladbach, le jeune mais ambitieux Nagelsmann pense déjà à l’après. Et particulièrement au FC Barcelone… "Je l’ai déjà dit à de nombreuses reprises. Barcelone est une ville magnifique, avec un superbe club. Mais ce n’est pas le seul club attractif", explique à la ZDF celui qui n’a pas rejoint le Borussia Dortmund pour un problème de "timing".En attendant, le jeune technicien (32 ans) veut aller le plus loin possible en Ligue des champions, une compétition où il a remporté ses premières victoires cette saison, avant son prochain défi : "Je brûle de devenir un entraîneur qui réussit aussi à l'international".