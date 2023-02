Nagelsmann a été surpris par la tactique du PSG

Un coup tactique qui a failli être payant. Hier soir, le PSG est sorti frustré de sa confrontation aller contre le Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Bien en place, le club parisien a été puni par Kingsley Coman, sur son seul moment d’inattention. Dominateur dans le dernier quart d’heure, la bande à Kylian Mbappé, de retour de blessure, a manqué d’efficacité pour revenir dans cette rencontre. Au micro d’Amazon Prime, Julian Nagelsmann, l’entraîneur du Bayern Munich, s’est dit surpris par la tactique défensive employée par le PSG.

"Nous aurions pu jouer plus directement vers le but et créer plus. Nous avons été surpris d'avoir tellement le ballon, de leur approche si passive et pas du tout conçue pour récupérer le ballon. Ça fait notre jeu que Paris doive en faire un peu plus maintenant" affirme-t-il.