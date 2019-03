MU, une photo de légendes

Une photo postée par Manchester United sur Twitter, après la victoire et la qualification des Red Devils à Paris (1-3) en huitièmes de finale retour de Ligue des champions, a particulièrement fait le buzz. On y voit en effet Eric Cantona, sir Alex Ferguson et Ole Gunnar Solskjaer brandir le poing ensemble. Alors que ce dernier est désormais coach de MU, il a bien sûr évolué avec "Canto" sous les ordres du deuxième à Manchester, même si les deux hommes ne se sont croisés que lors de la saison 1996-97 (Eric Cantona a joué à MU de 1992 à 1997, Solskjaer de 1996 à 2007).