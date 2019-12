Mourinho, la carte jeune, vraiment ?

"Ça fait partie de l’ADN du club"

Autoproclamé le "Special One", José Mourinho avait assuré qu’il était désormais le "Happy One" lors de son retour à Chelsea en 2013. Mais il n’avait pas été "heureux" bien longtemps, que ce soit pour ce deuxième passage chez les Blues, rapidement avorté, ou à Manchester United, où l’aventure s’était encore mal terminée. Nommé entraîneur de Tottenham le 20 novembre dernier, il ne cesse de réaffirmer son bonheur d’être à la tête des Spurs. Et aussi qu’il a – un peu – changé. Ou évolué.Mais s’il est réputé pour accorder une confiance toute relative aux jeunes joueurs, il a décidé d’incorporer nombre d’entre eux dans son groupe pour le déplacement sans enjeu, autre que financier, de Nord-Londoniens déjà qualifiés et assurés de finir à la deuxième place du groupe, sur la pelouse du Bayern Munich mercredi soir en Ligue des champions.. Outre les blessés (Lloris, Davies, Vorm, Winks, Ndombélé et Lamela), Aurier, Vertonghen, Alli et Kane ont été laissés au repos."Je ne connais pas encore tout mes joueurs parfaitement, et", a expliqué Mourinho en conférence de presse mardi, avouant également qu’il avait interdit à ses joueurs de revoir l’humiliation infligée par les Munichois à l’aller (2-7). Avant de se défendre, non sans sarcasme, d’être un "anti-jeune", en citant des exemples de joueurs qu’il a lancés dans ses précédents clubs : "Scott McTominay est juste le meilleur joueur de Manchester United, et Raphaël Varane l’un des meilleurs du monde. Mais la critique est juste, c’est sûr.", ce qui n’est pas toujours le cas en Angleterre ou ailleurs dans le monde", a-t-il encore déclaré. Mercredi, en Bavière, Ryan Sessegnon, Troy Parrott, Oliver Skipp, Kyle Walker-Peters, Japhet Tanganga ou encore Juan Foyth pourraient en tout cas avoir leur chance, et profiter de cette "opportunité" offerte par le technicien portugais.