Monaco : Kovac veut montrer le "vrai visage" du club contre le Shakhtar

"Les joueurs n'abandonneront pas leur rêve"

L'AS Monaco croit en ses chances de se qualifier pour la phase de groupes de la Ligue des Champions 2021-2022. Battue par le Shakhtar Donetsk le 17 août dernier à Louis-II lors du match aller de ce barrage (0-1), l'équipe dirigée par Niko Kovac va devoir renverser son opposant si elle veut participer à la prestigieuse compétition et rejoindre possiblement le PSG et Lille. En conférence de presse, ce mardi, le technicien croate s'est exprimé avec une envie certaine devant les médias.Défait par Lens, samedi lors de la troisième journée de Ligue 1 (0-2), Monaco se doit d'afficher un visage différent face à l'équipe entraînée par Roberto De Zerbi. "Il faut qu'on soit concentrés, il faut que l'on gagne. Clairement, c'est notre objectif demain.", a expliqué le natif de Wedding.Ne voulant pas partir perdant avant ce match retour, Kovac a affiché sa conviction à propos de son groupe, malgré la dynamique compliquée traversée en Ligue 1, alors que Monaco n'a pas encore remporté une rencontre - nul contre Nantes, défaites face à Lorient et Lens. "Je suis toujours confiant pour la qualification. Vous savez comment fonctionne le football. Quand vous alignez les victoires, tout va forcément pour le mieux. Quand ce n'est pas le cas, on peut trouver des sujets de friction", a-t-il estimé, avant de continuer : "Demain, ce sera une bataille. Les joueurs expérimentés connaissent ce genre de rendez-vous.