Monaco - Disasi : "On est la meilleure équipe sur les deux matchs"

3ème tour préliminaire de Ligue des Champions (3-2 après la prolongation, aller 1-1). Bien que dominateurs durant une très grande partie de la rencontre, les joueurs de Philippe Clement ont fini par céder à deux reprises alors que le score était de 2-1 en leur faveur. Alors la déception était importante pour le défenseur central du club princier. "On a vraiment fait un gros, gros match collectivement. Même si on a perdu, je pense qu'on est la meilleure équipe sur les deux matchs", a noté le joueur, soulignant la solidité et la cohérence de l'ASM.



🗨️ "C'est cruel. Je pense qu'on a été meilleurs sur les deux matchs"

Axel Disasi réagit après la défaite de l'AS Monaco au 3ème tour préliminaire de Ligue des Champions 🗣️#PSVASM ▶️ https://t.co/IH2nOcYw4F pic.twitter.com/m4t0ORet7L



— Canal Football Club (@CanalFootClub) August 9, 2022

"Le football veut que ce soit le PSV qui passe ce tour-là"

"Cruel". C'est le premier mot qui est venu à l'esprit d'Axel Disasi au moment d’évoquer la défaite et l'élimination de l'AS Monaco sur la pelouse du PSV Eindhoven lors duToutefois, l'efficacité des joueurs entraînés par Ruud van Nistelrooy a pesé. "C'est ça aussi le football", a expliqué Disasi qui a également indiqué que les Monégasques pouvaient "sortir la tête haute" malgré la grande déception. "On avait la qualité pour passer ce tour-là", notait le défenseur central qui n'était pas surpris au moment d'entendre à nouveau les épisodes douloureux vécus face à Lens lors de la 38ème journée de Ligue 1 (2-2 à la 96ème), au Shakhtar Donetsk l'été dernier (2-2 à la 114ème) et celui du soir face au PSV (3-2 à la 109ème minute)., a indiqué celui qui a résumé : "Le football veut que ce soit le PSV qui passe ce tour-là".Désormais, le défi sera de faire un "gros parcours" en Ligue Europa alors que Monaco avait quitté la compétition au stade des 8èmes de finale de la compétition la saison dernière, éliminé par Braga (2-0 ; 1-1).et représenteront la France aux côtés du Stade rennais et du FC Nantes.