Monaco : Clement estime ses joueurs favoris "mentalement" contre le PSV

La confiance est de mise à l'AS Monaco. Mardi soir, sur la pelouse du Philips Stadium, le club princier jouera son avenir européen lors du 3ème tour préliminaire retour de la Ligue des Champions face au PSV Eindhoven (20h30). Après le nul obtenu à Louis-II la semaine dernière (1-1), Philippe Clement n'a pas caché que son groupe était prêt à aller au combat, malgré la puissance offensive démontrée par son futur opposant. La formation de Ruud van Nistelrooy a en effet étrillé le FC Emmen ce week-end (4-1) tandis que Monaco a été tenu en échec à Strasbourg (1-1). "Pour moi, mentalement, nous sommes les favoris. Parce que je suis certain que physiquement nous sommes meilleurs. Mais on doit prouver sur le terrain. Et ils ont l'avantage de jouer chez eux, devant leurs supporters. Mais ce n'est pas si important que cela", a glissé le coach de l'ASM, dans des propos retranscrits par L'Equipe.

"Que les joueurs pensent qu'on va se qualifier est important"

Jugeant que les deux équipes étaient "très proches, avec chacune leurs qualités", le technicien belge a confié son ambition de démontrer, à nouveau, que sa formation était la meilleure, comme lors du match aller. Dans le cas d'une élimination, Monaco serait contraint de disputer la phase de groupes de la Ligue Europa, "une coupe d'Europe très intéressante" mais Clement a affirmé n'envisager que le "scénario positif", celui d'une qualification. "On est très, très, très - et vous pouvez rajouter beaucoup de très - déterminés pour se qualifier. Après, c'est le foot, un match, une finale, tu peux être meilleur que l'autre, avoir de la malchance et ne pas te qualifier. Ce qui est important, nous concernant, c'est que les joueurs pensent qu'on va se qualifier", a-t-il clamé. Rendez-vous est pris sur le terrain.