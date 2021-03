Mönchengladbach - Rose : "Pléa traverse une période difficile"

"Je suis sûr que ça va revenir"

C'est un Borussia Mönchengladbach plombé par une mauvaise dynamique qui tentera de renverser une situation défavorable face à Manchester City, mardi soir en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Battue à l'aller en Allemagne (0-2), l'équipe dirigée par Marco Rose a connu vendredi une sixième défaite consécutive toutes compétitions confondues depuis l'annonce du départ de son coach à Dortmund, la saison prochaine.Peut-être pire encore, le Borussia ne peut pas s'appuyer sur un Alassane Pléa transcendant. L'attaquant français n'a marqué que 3 buts en 21 matchs de Bundesliga cette saison et sa mauvaise période actuelle a été évoquée par son coach avant de retrouver les Citizens de Pep Guardiola.. Lors des deux derniers matchs, il a eu quelques difficultés dans la finition et dans le dernier geste. S'il avait été plus adroit, il aurait transformé ses occasions. C'est ce que nous espérons car il a la qualité pour le faire. Pour l'instant, il traverse une période difficile, comme c'est le cas pour beaucoup d'autres joueurs. Mais je suis sûr que ça va revenir", a indiqué Rose.Situé dans le ventre mou du championnat allemand (dixième place) Gladbach aura bien besoin d'un Alassane Pléa des grands soirs afin de faire tomber Manchester City par trois buts d'écart, mardi soir, pour se qualifier en quarts de finale.