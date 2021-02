Mönchengladbach - Manchester City délocalisé à Budapest

Prévu le 24 février prochain initialement en Allemagne, le huitième de finale aller de Ligue des Champions opposant le Borussia Mönchengladbach à Manchester City, ne se jouera finalement pas au Borussia Park, le stade de l'équipe dirigée par Marco Rose, mais à la Puskás Aréna. En raison de la crise sanitaire et des restrictions de déplacement liées à celle-ci, l'UEFA a pris la décision de délocaliser la rencontre à Budapest. Ce lundi, l'instance a communiqué sur ce choix. "L'UEFA peut confirmer que le huitième de finale aller de l'UEFA Champions League entre le Borussia Monchengladbach et Manchester City se déroulera désormais à la Puskas Arena de Budapest. La date du match (24 février 2021) et l'heure du coup d'envoi (21h00 ) resteront les mêmes", peut-on notamment lire sur le site officiel.

Le match retour devrait bien se jouer en Angleterre

Les restrictions de voyage actuellement en place en raison du Covid-19 en Allemagne font que les clubs en provenance du Royaume-Uni ne sont pas autorisés à entrer dans le pays. L'interdiction de déplacement par l'Allemagne pour les étrangers connectés aux nouvelles variantes de Covid-19 doit s'achever le 17 février prochain. Toutefois, l'UEFA a su être forte et les deux clubs ont convenu du changement. Le match retour, lui, devrait bien se dérouler le 16 mars prochain, à l'Etihad Stadium, en Angleterre. "L'UEFA tient à remercier le Borussia Monchengladbach et Manchester City pour leur coopération et leur soutien étroits, ainsi que la Fédération hongroise de football pour leur aide et leur acceptation d'accueillir le match en question", indique également le communiqué.