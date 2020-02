Miralem Pjanic (Juventus) sera bien présent contre l’OL

Bonne nouvelle pour la Juventus de Turin et ses supporters. Mercredi prochain, lors de l’opposition face à l’OL en 8e de finale de la Ligue des Champions, l’équipe piémontaise pourra compter sur son milieu de terrain Miralem Pjanic. Ce dernier souffrait d’un problème à l’adducteur et il a raté le match de samedi contre la SPAL en championnat (2-1), mais il est apte pour tenir sa place face aux Gones d’après les informations qui émanent d’Italie.

Pjanic va retrouver Lyon

Ce dimanche, Pjanic s’est d’ailleurs entrainé normalement avec les joueurs qui n’ont pas joué la veille. Il ne s’est plaint d’aucune gêne, et est aussi apparu souriant tout au long de la séance. Maurizio Sarri devrait donc l’aligner face aux Rhodaniens, et choisir entre Rabiot, Matuidi, Bentancur et Ramsey pour les deux autres places en milieu de terrain. À noter que Pjanic reviendra à Lyon pour la première fois depuis son départ du club en 2011. La même année, il avait été l’artisan de la dernière qualification des Gones pour les quarts de la C1 en marquant un but décisif à Santiago Bernabeu contre le Real Madrid.