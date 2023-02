Milan - Tottenham : la réaction d’Olivier Giroud

Onze ans après, les Rossoneri pourraient retrouver les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ce scénario a pris de l’ampleur après la victoire de l’AC Milan contre Tottenham dans leur confrontation aller en huitième de finale de la LDC (1-0). Au micro de beIN SPORTS, Olivier Giroud a tenu à saluer l’ambiance mise par les supporters lombards et se projette d’ores et déjà sur le match retour à Tottenham.

« Ce furent de bonnes retrouvailles, une atmosphère incroyable ici à San Siro. On sait ô combien le club aime cette compétition, les tifosi aussi, et nous, on se devait de bien commencer ce match aller, mettre du rythme. On était très bien en place, solides, je pense que c'est bien pour la suite, pour la confiance, parce qu'on a eu un mois de janvier difficile. Ce sera un match très difficile mais on est devant. On s'est rassurés en première mi-temps avec ce but. Même si on aurait pu creuser un peu l'écart, on sait combien c'est difficile d'aller jouer là-bas à Tottenham, mais bon, 50 % du chemin est fait, ce sera un match très difficile mais on est devant » se satisfait-il.