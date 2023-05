Milan AC : Leao vers un forfait pour la demie aller face à l'Inter

Le Milan AC et l'Inter Milan vont s'affronter en demi-finale de la Ligue des Champions et cette double confrontation va être suivie de près. Le match aller aura lieu demain soir et difficile de désigner un favori. Mais alors que ce match approche, le Milan AC devrait enregistrer une mauvaise nouvelle avec le forfait très probable de Rafael Leao. Le Portugais a été touché à la cuisse face à la Lazio de Rome en Serie A (2-0) et il s'est entraîné en marge du groupe ce mardi, avant la demi-finale de Ligue des champions entre l'AC Milan et l'Inter (mercredi à 21h).

Très gros coup dur pour Milan

Dans le cas où le Portugais viendrait à être forfait, cela serait un très gros coup dur pour Stefano Pioli, le coach du Milan AC. Car Rafael Leao est un élément plus qu'important des Rossoneri cette saison. Éclatant sur le terrain, il avait été capital en quart de finale face au Napoli, délivrant une passe décisive pour Olivier Giroud lors du match retour après un superbe rush en solitaire. Il semble peu probable désormais de le voir être présent sur la pelouse de San Siro pour la demi-finale aller. L’attaquant souffrant toujours d’une élongation de la cuisse droite, il ne devrait pas être présent mais d'après la Gazzetta dello Sport, Pioli veut encore attendre quelques heures et faire un dernier test mercredi matin pour confirmer le forfait de Leao ou non.