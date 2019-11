Messi et Suarez pèsent 800 buts au Barça

Lionel Messi et Luis Suarez sont entrés un peu plus dans l’histoire du FC Barcelone, mercredi à l’occasion du match de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. En trouvant la faille chacun une fois lors de cette partie, ils ont porté à 800 leur nombre de réalisations sous la tunique blaugrana. Le génie argentin en compte 613 et son coéquipier uruguayen en a mis 187. Pour rappel, le duo se produit ensemble depuis 2013, date de l’arrivée du « Pistolero » en terre catalane en provenance de Liverpool.