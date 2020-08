Memphis, un statut à assumer

Pour le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre la Juventus, l'OL va pouvoir compter sur Memphis Depay. Le retour de blessure du Néerlandais est une bonne nouvelle. Rudi Garcia aura la possibilité de titulariser son attaquant vedette. L'ancien joueur de Manchester United est la star, le capitaine et le buteur de la formation rhodanienne. Un statut qu'il doit assumer dès ce vendredi à Turin. Une nécessité pour espérer voir l'OL rejoindre le Final 8 de la C1, mais aussi pour que l'ailier prouve sa capacité à briller dans les matchs les plus importants.

Cette saison en C1, Depay a marqué autant que Mbappé, Icardi et Sterling



Avant sa blessure, le natif de Moordrecht a porté son équipe en Ligue des Champions. Il a marqué à chaque apparition, s'offrant même le but de la qualification dans les dix dernières minutes de la sixième journée de la phase de poules contre Leipzig. Avec cinq réalisations en C1, il fait aussi bien que Mauro Icardi, Kylian Mbappé ou Raheem Sterling. Ca faisait longtemps que Memphis n'avait pas été aussi décisif sur la scène européenne. Mais s'il a l'habitude de briller au premier tour, il va maintenant devoir exporter son sens du but lors des matchs à élimination directe. En six matchs couperets depuis son arrivée sur les rives du Rhône, il n'a marqué qu'une fois. C'était en 2017 lors d'un seizième de finale aller de Ligue Europa contre Villarreal.

En 2017-2018, Memphis s'est payé le PSG, l'OM et les Verts



Cette année-là, l'international néerlandais avait été dans tous les bons coups. Il marquait dans le temps additionnel pour offrir la victoire contre le PSG et Marseille et inscrivait aussi le seul but de sa carrière dans le derby contre Saint-Etienne. A Geoffroy-Guichard, l'ancien joueur de Manchester United avait ouvert le score dans une large victoire 5-0. Depuis, même s'il a gagné en régularité et récupéré le brassard de capitaine, l'attaquant peine dans les matchs importants. Contre Paris ou Marseille, il n'a plus été décisif et sur la scène européenne, il a parfois été timide. Un comble pour un joueur qui a parfois avoué qu'il veut évoluer dans un club plus important que l'OL.

« Je peux apprendre d’eux et eux de moi »

Sa performance sur la pelouse de l'Allianz Stadium sera particulièrement suivie ce vendredi soir.« J’ai une certaine expérience, je connais la qualité de la Juve. Mais je crois en notre équipe. On doit répéter ce qu’on a fait à l’aller. À mon âge, à 26 ans, je suis plus expérimenté. Les choses parlent d’elles-mêmes. J’essaye d’aider l’équipe à mieux jouer. Et je le fais plutôt bien, je suis heureux de mes équipiers. Je peux apprendre d’eux et eux de moi. » Avec son retour de blessure et son poids dans le vestiaire, Memphis a prouvé qu'il n'y a pas que sur le terrain que l'on peut compter sur lui quand l'enjeu est important.