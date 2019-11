Memphis Depay (OL) forfait pour le déplacement à Saint-Pétersbourg

Le groupe pour le déplacement à Saint-Pétersbourg. 🔴🔵#ZENOL pic.twitter.com/Zk0BtzRGjv

— Olympique Lyonnais (@OL) November 25, 2019

Une fois de plus, Lyon devra faire sans Memphis Depay. Touché à une cuisse, le Néerlandais avait déjà été contraint de déclarer forfait pour la réception de Nice samedi (2-1).A noter qu'Houssem Aouar n'a pas non plus été convoqué par Rudi Garcia, qui a en revanche fait confiance à plusieurs jeunes du centre de formation (Maxence Caqueret, Rayan Cherki, Amine Gouiri).A.Lopes, Tatarusanu, Racioppi - Dubois, Rafael, Tete, Denayer, Marcelo, Andersen, Y.Koné, Marçal - Caqueret, Tousart, Jean Lucas, Thiago Mendes, Reine-Adélaïde - Terrier, B.Traoré, M.Dembélé, Cornet, Cherki, Gouiri