Selon nos confrères de L'Equipe, Kylian Mbappé va guérir à temps de son entorse de la cheville droite contractée face à Saint-Étienne (1-0), le 24 juillet dernier et serait disponible face à l'Atalanta en quarts de finale de C1. Rassurant lors de son apparition dans les travées du Stade de France vendredi soir lors du match face à Lyon, le buteur parisien a marché sans béquilles et sans gêne. L'Equipe affirme que le PSG "y croit fort" et évoque des tests et autres examens cliniques et radiologiques de plus en plus rassurants.

Le miracle est possible

D'autant que Mbappé fait tout pour raccourcir la durée de sa convalescence. Une source médicale a confié au quotidien sportif qu' « au bout de soixante-douze heures, on peut parfois avoir de bonnes surprises ». Ce serait effectivement le cas pour le natif de Bondy. « Il y a 90 % de chances qu'il soit présent face à Bergame», affirmerait un proche du joueur, cité par L'Equipe. Le média estime néanmoins que la préparation physique tronquée du joueur sera également à prendre en compte. Le journal table ainsi sur une entrée en jeu en seconde période pour le champion du monde 2018. L'espoir est donc plus que jamais permis...