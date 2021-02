Mbappé, Pochettino et les réactions après Barça - PSG (1-4)

Quatre ans après, le PSG a enfin pris sa revanche sur le FC Barcelone. Les champions de France ont humilié les Catalans chez eux, en l’emportant sur un score sans appel de 4 buts à 1. Un exploit qui porte la signature de Kylian Mbappé, auteur d’un triplé. Au sortir de cette rencontre, Pochettino et ses hommes ne pouvaient qu’être comblés. Devant les journalistes, ils ont exprimé leur satisfaction, mais en insistant sur le fait que rien n’est gagné encore.

Mauricio Pochettino (entraineur du PSG sur RMC Sport 1) :

« La perfection n’existe pas. Je suis content du résultat et de la prestation, mais il faut de la modération. Dimanche on a un grand match, et il faut rester concentré. C’est vrai qu’on a fait une grande prestation ici, mais il reste encore un match retour. A chaque match, on essaye de trouver l’équilibre offensif-défensif. Là on a dessus on a été bons. Mais il faut continuer à s’améliorer et à accompagner l’équipe. Il faut continuer à chercher une identité pour avoir de bons résultats. Marco Verratti ? Il a une grande lecture du jeu. Il nous permet d’avoir cette possession offensive, et aussi sortir le ballon dans de bonnes conditions et aussi de lancer les attaques. C’est un très grand joueur. Kylian Mbappé ? Il n’y avait aucun doute sur le fait que c’était un top joueur. Il fait partie des plus grands joueurs du monde malgré sa jeunesse. Il a déjà fait de grandes choses. Mais encore une fois, il faut rester modéré. Au retour, il faudra mettre la même intensité. »

Kylian Mbappé (attaquant du PSG sur RMC Sport 1) :

"On est très contents. C'était un match important pour nous. On voulait venir ici et gagner, c'est ce qu'on a fait, avec la manière. Maintenant, on reste concentré sur nos objectifs. C'est important de se remettre la tête au championnat. Ce match est magnifique, mais on a rien gagné (...) 2e joueur à marquer un triplé au Camp Nou ? C'est très bien, je suis content. J’ai toujours voulu donner le meilleur de moi meme avec ce maillot. Ca me tient à cœur. Il n'y a pas toujours eu de réussite, et je vais encore rater des matches mais jamais de la vie je vais me cacher. Aujourd'hui, c'est le travail acharné qui paie (...) Notre performance ? C'est de la continuité. Le coach a fait du bon travail depuis qu'il est arrivé, mais il a continué le travail de Thomas Tuchel. On a été un peu chahutés, mais on commence à être de mieux en mieux physiquement. Mais on n'est pas encore au pic de sa forme (...) La question d'une prolongation revient souvent. Ça serait "con" de jouer son avenir sur un match, qu'il soit bien ou mauvais. C'est ridicule. La presse espagnole en a parlé, mais il faut les laisser parler. C'est une réflexion sur le long terme. J'ai toujours dit que j'étais heureux au PSG, et après ce genre de matches je le suis encore plus."

Marquinhos (défenseur du PSG sur RMC Sport 1) :

"On ramène la victoire à la maison, avec quatre buts. On sait l'avantage qu'on a. On apprend de nos erreurs passées, et c'est pourquoi faut rester humbles et simple. Il reste une grande batailler au retour. On a des objectifs à aller chercher. Il faut continuer à travailler. Si on continue avec cet état d'esprit, on a de belles choses à aller chercher. C'était énorme. Aujourd'hui on a montré que quand on joue comme une équipe, compacts et qu'on a de la personnalité, on peut faire de belles choses. Il ne faut pas sortir ce visage que lors des grandes affiches. Il faut qu'on retrouve de la régularité. Il faut qu'on mette ça comme base et qu'on continue comme ça. Kylian ? Aujourd'hui, il a brillé et tout le monde est content de la performance qu'il a eue. Quand il brille, ça fait la différence. On connait sa qualité. Quand l'équipe est forte, on a les individualités qui en ressortent".

Antoine Griezmann (attaquant du Barça sur RMC Sport 1) :

« On n'a pas fait un match parfait, eux l'ont fait. C'est dur de penser à quelque chose après en avoir pris quatre. Je pense qu'on était prêts, on voulait faire un grand match. Ils ont été meilleurs que nous, il n'y a rien à dire d’autre. Kylian a été dans un grand soir. Il reste un match retour, Ça sera compliqué mais on n'ira pas en touristes. La saison reste encore longue. On est des professionnels, il va falloir aller là-bas pour gagner et essayer de faire un grand match. On aura à cœur de répondre présent (…) Je suis content pour Kylian, il a été beaucoup critiqué. Le PSG a une future très grande star, qui va être au niveau de Leo et de Cristiano. Il faut le féliciter. »