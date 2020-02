Mauvaise nouvelle pour le PSG avant le retour contre Dortmund

Battu au match aller en Allemagne (2-1), le Paris Saint-Germain tentera de renverser la vapeur face à Dortmund le 11 mars prochain, en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Le club francilien devra toutefois se passer des services de Marco Verratti et Thomas Meunier, qui seront suspendus. Mais ce n’est pas tout, puisque selon L’Equipe et Le Parisien, Ander Herrera ne sera pas non plus de la partie. Touché à la cuisse droite, le milieu de terrain espagnol avait déjà manqué la réception de Bordeaux dimanche soir (4-3). Il sera absent pour plusieurs semaines alors que le PSG communiquera également prochainement sur l’état de Santé de Thiago Silva, sorti blessé face aux Girondins.