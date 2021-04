Mauricio Pochettino, habitué des duels avec City

S'il y a une certitude concernant l'issue de la double-confrontation entre le PSG et Manchester City, elle concerne Mauricio Pochettino. Après cette demi-finale franco-anglaise de Ligue des Champions, le club mancunien deviendra l'adversaire le plus souvent affronté par Mauricio Pochettino en match officiel. Depuis qu'il est devenu entraîneur, l'Argentin a déjà croisé les Skyblues à 16 reprises. A l'heure actuelle, son bilan est de cinq victoires, trois nuls et huit défaites pour une moyenne de 1,13 point pris par match face au leader de la Premier League. Et ce bilan n'est pas aussi négatif qu'il en a l'air. Le natif de Murphy reste par exemple sur une visite à l'Etihad Stadium durant l'été 2019 qui s'était terminée par un match nul entre les champions d'Angleterre en titre et Tottenham (2-2).

Quatre matchs sans défaite

Quelques mois plus tôt, il y avait eu le quart de finale de Ligue des Champions qui avait basculé in-extremis en faveur des Spurs de Pochettino (1-0, 3-4). Une victoire à l'aller avait été suffisante pour rallier un dernier carré de C1 inédit pour le club londonien. Si cet exploit est un des plus grands de la carrière de l'actuel entraîneur du PSG, il a eu d'autres faits d'armes face au Skyblues, comme une série de quatre matchs consécutifs sans défaite entre septembre 2015 et janvier 2017. Quand on connaît la toute-puissance de Manchester City et les moyens parfois limités du club londonien, il s'agit de véritables miracles !

Habitué à rivaliser avec City depuis son arrivée en Premier League

Même avant de rejoindre Tottenham, Mauricio Pochettino avait déjà pris l'habitude de contrecarrer les plans des Skyblues. Durant ses 18 mois à Southampton qui lui ont permis de découvrir la Premier League, le coach a construit une équipe capable d'embêter les Citizens comme peu d'autres. Parmi les autres clubs anglais qui ont joué plus d'un match contre Manchester City sur cette période, personne n'a aussi peu perdu que les Saints. Un véritable exploit quand on connaît le gouffre qui sépare Southampton de Manchester City. Désormais à la tête du PSG, un des clubs les plus puissants d'Europe, Mauricio Pochettino va avoir des moyens supérieurs pour tenter d'améliorer son bilan face à son adversaire favori.