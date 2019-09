Matuidi s'accroche

A la Juventus, les places sont chères. Maurizio Sarri, qui doit composer avec un effectif pléthorique, a donc dû faire des choix forts à l’heure de composer sa liste de 31 joueurs pour disputer la Ligue des champions. Une liste dévoilée mardi soir, où l’on note trois absents notoires: Mario Mandzukic, Emre Can et Giorgio Chiellini.

Pour le dernier nommé, c’est en raison de sa grave blessure, une lésion du ligament croisé antérieur du genou subie à l’entraînement dont il a été opéré avec succès mardi, et qui va le tenir écarté des terrains pendant près de six mois. Concernant les deux anciens Munichois, un temps dans le viseur du PSG, la Juve souhaitait s’en débarrasser lors de ce mercato estival. Et cette exclusion prouve ainsi qu’on ne compte définitivement pas sur eux.

Déjà décisif

Blaise Matuidi, lui, en sera. Ce n’était pourtant pas gagné pour le champion du monde, annoncé sur le départ cet été, à un an de la fin de son bail. Le mois dernier, La Gazzetta dello Sport annonçait même qu’il pourrait ne pas faire partie de cette fameuse liste, afin de le pousser vers la sortie. Mais comme souvent, "Blaisou", désormais concurrencé par Adrien Rabiot et Aaron Ramsey, s’est accroché. Et il a même disputé l’intégralité des deux premières rencontres de Serie A, délivrant notamment une passe décisive pour Gonzalo Higuain samedi dernier contre Naples (4-3).

"Je ne sais pas s'il était sur le mercato en début de saison, mais il a une grande qualité que tout le monde connaît: c'est cette générosité qu'il met au service de l'équipe, appréciait Giovanni Martusciello, adjoint de Sarri, en conférence de presse samedi. C'est un champion du monde, et on est extraordinairement content de ses prestations. Selon moi, ce serait un coup de tonnerre s'il devait partir. Je m'y suis attaché, il ressemble un peu à moi quand j'étais joueur, j'ai une sympathie particulière pour lui." Un sentiment que semble partager, pour l’instant, son entraîneur.