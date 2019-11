Marquinhos (PSG) : « Ne surtout pas tomber dans la facilité »

Premier de son groupe avec douze points engrangés en quatre journées, le PSG a déjà son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en mains au moment de rendre visite au Real Madrid ce mardi (21h00). Marquinhos refuse néanmoins de prendre cette rencontre à la légère. « Nous sommes déjà qualifiés, mais nous avons d’autres objectifs à aller chercher, comme la première place, a affirmé le défenseur brésilien devant la presse. Si on reste dans notre zone de confort, on peut prendre très cher au Bernabéu. Il faut aborder ce match avec une très bonne mentalité, ne surtout pas tomber dans la facilité. » Avant d'ajouter : « C’est important de rester réguliers surtout, de surfer sur cette belle dynamique tout au long de la saison. On ne doit pas baisser notre niveau de performance, et d'autant plus dans cette compétition où chaque match se joue sur des détails. »

Marquinhos : « Mbappé ? Le monde entier est amoureux de ce gamin »

Les questions des journalistes ont également tourné autour de Kylian Mbappé, dont Z inédine Zidane s'était déclaré « amoureux » quelques heures plus tôt. Certains n'ont d'ailleurs pas manqué d'y voir un appel du pied en vue de la saison prochaine. « Difficile d’imaginer le PSG sans Mbappé, a soufflé Marquinhos. Zidane n’est pas tout seul, le monde entier est amoureux de ce gamin. Il prend ses responsabilités. Malgré son jeune âge, il est important à la fois en club et en sélection. »