Marquinhos (PSG) devrait être prêt pour le choc contre Dortmund

Le PSG et son coach Thomas Tuchel vont devoir composer sans l’un de leurs meilleurs éléments durant les prochains matchs, en l’occurrence Marquinhos. L’arrière central brésilien et qui peut aussi dépanner en milieu de terrain, a contracté un coup aux ischio-jambiers lors de la demie de Coupe de la Ligue contre Reims (3-0). Et plus précisément au biceps fémoral. Cette blessure nécessite généralement trois semaines d’arrêt. Si la durée est respectée, il reviendra à temps pour la reprise de la Ligue des Champions, avec ce choc contre Dortmund prévu le 18 février prochain.

Du repos puis de la réathlétisation pour Marquinhos

Selon ce que rapporte Le Parisien ce samedi, le staff francilien est confiant quant à sa capacité à remettre Marqui sur pied avant la fameuse échéance. Les prédictions les plus optimistes l’annoncent même de retour le 15 février face à Amiens. Toutefois, la prudence reste tout de même de mise. Le Brésilien a désormais surtout besoin de repos pour que sa blessure se cicatrise. Les responsables parisiens devraient adapter les soins en fonction de l’origine de blessure. Au bout de quelques jours, l’ancien romain devra aussi s’atteler à un renforcement musculaire pour éviter toute rechute. « Le tout avec des contrôles médicaux quotidiens ou par le biais d’examens ponctuels », révèle la source citée plus haut.



