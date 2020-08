Buteur en quarts et en demies de C1, Marquinhos espère récidiver en finale et accessoirement, marquer l'histoire du football en ramenant le premier titre européen du PSG. "L’émotion est retombée maintenant. Cette qualification, c’est très beau. On est là pour marquer l’histoire, on a déjà fait un grand pas il en reste un à faire. Ça a été un match incroyable, maitrisé, contrôlé du début à la fin. En plus, j’ai pu inscrire le but qui débloque le match. Et maintenant il faut le refaire en finale !", a confié Marquinhos au site officiel du PSG.

Le groupe vit bien



Le défenseur, qui évolue à Paris depuis 2013, estime que l'ambiance au sein du vestiaire parisien peut aider les hommes de Thomas Tuchel à soulever la C1 cette saison face au redoutable Bayern Munich : "L’ambiance est superbe. Sur le terrain, ça fait la différence. Quand il y a une perte de ballon, il y en a toujours un qui se sacrifie pour l’autre. Tout le monde défend, s’aide, se tend la main, tout le monde pousse vers le même objectif. Ce n’est pas que dans les bons moments, parce qu’on a aussi vécu des moments difficiles, dans lesquels nous avons aussi dû nous serrer les coudes. Maintenant, c’est un bon moment et il faut continuer avec cette même solidarité", a ajouté Marquinhos.